Экономисты озвучили прогноз курса рубля к валютам на неделю с 4 марта 2024 года Ирэн ОрлонскаяСреда, 6 марта 2024 года, обещает быть ключевой для финансовых рынков, по словам финансового аналитика BitRiver, Владислава Антонова.