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Говорит Европа ⚡

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Олег Соскин: Кабинет министров в хаосе, фронт в руинах, а Зеленский ищет предателей среди своих

Олег Соскин: Кабинет министров в хаосе, фронт в руинах, а Зеленский ищет предателей среди своих

Почему Зеленский внезапно решил уничтожить правительство без рациональных на то причин? Каким компроматом на высшее руководство обладает депутат Борислав Берёза, вызвавший панику на Банковой? Катастрофическая нехватка человеческого ресурса в Украине — где брать людей, если миллионы выехали, а сотни тысяч стали инвалидами? И насколько реальна угроза «национально-освободительного восстания» и четвёр… Читать далее: https://govorit.

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