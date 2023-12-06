Стекла не мерзнут и не запотевают даже при минус 20: механик показал, что нужно делать

ИО

Игорь Овчаренко

Всё просто. В тёплом гараже подогреваете много пластилина до эластичности. Вытягиваете в длинную полоску и прижимаете на резиновый уплотнитель снаружи. Затем берёте второе стекло ,прижимаете его к пластилину, вдавливаете и обмазывете всё стекло остатками пластилина. по краям. Всё . Теперь выезжаете на холод, пластилин замерзает и отодрать стекло не возможно. И так до весны.