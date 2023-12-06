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TRENDYMEN

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Стекла не мерзнут и не запотевают даже при минус 20: механик показал, что нужно делать

Стекла не мерзнут и не запотевают даже при минус 20: механик показал, что нужно делать

Многие начинающие водители пытаются справиться с проблемой запотевания стекол в мороз с помощью интенсивного обдува горячим воздухом.

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Комментарии
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АР
Анатолий Рябенко
У написали же что делать: обратиться к Попе римскому!
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17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Всё просто. В тёплом гараже подогреваете  много пластилина до эластичности. Вытягиваете в длинную полоску и прижимаете на  резиновый уплотнитель снаружи. Затем  берёте второе  стекло ,прижимаете его к пластилину, вдавливаете и обмазывете всё стекло остатками пластилина. по краям. Всё . Теперь выезжаете на холод, пластилин замерзает и отодрать стекло не возможно. И так до весны.
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16 час.
Vlad Dirkin
Бухать вечером меньше нужно.
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16 час.

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