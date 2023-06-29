Крымская газета

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Пока вы спали: что произошло в России и мире

Пока вы спали: что произошло в России и мире

Российские войска в ходе удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда американских наемников, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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