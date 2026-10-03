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Леброн Джеймс и Джейлен Браун впервые вышли на арену перед фанатами в качестве игроков «Сиксерс» на открытой тренировке

«Сиксерс» перенесли ежегодную открытую тренировку «синие против белых» на свою основную арену. До этого тренировочные матчи проводили на площадке G-лиги.

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