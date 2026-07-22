Отказ от помощи, тихая жизнь в деревне и песня, изменившая всё: судьба первой жены Льва Лещенко

Сегодня имя Льва Лещенко неразрывно связано с его супругой Ириной, брак с которой длится уже более сорока лет.
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