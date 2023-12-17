Минобороны показало учения РВСН с комплексами "Ярс" в Алтайском крае

Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров — марша до 100 километров В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".