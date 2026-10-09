Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 029 подписчиков

Дальше будет хуже: Предупреждение генерала Бастрыкина

Дальше будет хуже: Предупреждение генерала Бастрыкина

В России в 2026 году на 13% выросло число преступлений, совершённых этническими группировками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания, которое провёл глава ведомства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя александр град
александр град

Статистика есть, а что на самом деле твориться?Сколько скрыто, отмазано, не подано заявлений из-за боязни, страха за жизнь, сколько запугано людей? Диаспоры как пятая колонна, голову срубаешь вырастает две - свято место пусто не бывает. У их все отработано, Европа научила

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Эти темы уже надоело комментировать. Всем всё известно, все проценты и цифры посчитаны, статистика приведена, заявление главы СК Бастрыкина прозвучало, а лоббисты и покровители голодной армии мигрантов не заканчиваются(((

Профиль пользователя Гулька
Гулька

Мигрантов все больше, и львиная их доля уже граждане России, за спинами которых по-прежнему стоит богатая и всемогущая диаспора...