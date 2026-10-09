Дальше будет хуже: Предупреждение генерала Бастрыкина

В России в 2026 году на 13% выросло число преступлений, совершённых этническими группировками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания, которое провёл глава ведомства.
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Пора лоббистам давать пожизненное с полной конфискацией.А диаспоры ликвидировать.Тотальная чистка гражданста РФ с 1991 г. Достало!
Эту морду над пловом не пора арестовать за измену Родине?
Наше российское руководство к большому сожалению само создает себе проблемы. А голова болит у коренного населения.
Статистика есть, а что на самом деле твориться?Сколько скрыто, отмазано, не подано заявлений из-за боязни, страха за жизнь, сколько запугано людей? Диаспоры как пятая колонна, голову срубаешь вырастает две - свято место пусто не бывает. У их все отработано, Европа научила
Кого ты предупреждаешь, РАБОТАЙ!
Об этом народ давно говори, но его не кто из правительство не слушает. Они молча жрут плов и бешбармак поддерживая ослоёбов.
Эти темы уже надоело комментировать. Всем всё известно, все проценты и цифры посчитаны, статистика приведена, заявление главы СК Бастрыкина прозвучало, а лоббисты и покровители голодной армии мигрантов не заканчиваются(((
Мигрантов все больше, и львиная их доля уже граждане России, за спинами которых по-прежнему стоит богатая и всемогущая диаспора...