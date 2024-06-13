Актриса из «Мажора» Гала Самойлова умерла в Петербурге в 45 лет

Скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Она умерла в Санкт-Петербурге на 46-м году жизни. Об этом написали в некрологе в социальной сети «ВКонтакте» на странице Новой сцены Александринского театра.
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