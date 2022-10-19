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Победы «Динамо» и «Локо», КДК оценит конфликт Федотова и Абаскаля, Карасев должен был удалить Ермакова, Ничушкин оправдан, Мбаппе все еще хочет уйти из «ПСЖ» и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в Фонбет Кубке России. Федор Смолов забил и отдал голевой пас. «Локомотив» победил «Химки» (1:0) благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

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