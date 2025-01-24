Выплаты по уходу в 2025 году: что важно знать

Некоторые граждане с ограниченными возможностями нуждаются в дополнительной поддержке. В ответ на эту потребность, государственные органы разработали программу, предусматривающую финансовую помощь для лиц, ухаживающих за инвалидами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии