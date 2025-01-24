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Мир для каждого

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Выплаты по уходу в 2025 году: что важно знать

Выплаты по уходу в 2025 году: что важно знать

Некоторые граждане с   ограниченными возможностями нуждаются в   дополнительной поддержке. В   ответ на эту потребность, государственные органы разработали программу, предусматривающую финансовую помощь для лиц, ухаживающих за инвалидами.

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