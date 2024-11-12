Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»

«Очень просто. Одно предложение. Это позор для нас. Это позор. То, как мы играли, то, как мы ходили пешком.
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