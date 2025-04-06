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Конгрессмен Грин пообещал начать процесс импичмента Трампу в течение 30 дней

Конгрессмен Грин пообещал начать процесс импичмента Трампу в течение 30 дней

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность.

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