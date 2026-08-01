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Газета.ру

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Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол"

Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США.

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