Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США.
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