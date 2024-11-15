Противозаконное граффити: двоих курганцев задержали за пропаганду наркотиков

Вечером 13 ноября в Кургане произошло не совсем обычное задержание. Сотрудники патрульно-постовой службы, осуществляя плановый маршрут патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, покидавших территорию гаражного кооператива.
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