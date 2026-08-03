Координацией перевозок в Азовском море займётся специальный оперштаб

На фоне сложной ситуации в акватории Азовского моря, вызванной атаками беспилотников противника на гражданские суда, Министерство транспорта России создало оперативный штаб для управления морскими перевозками.
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