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Координацией перевозок в Азовском море займётся специальный оперштаб

Координацией перевозок в Азовском море займётся специальный оперштаб

На фоне сложной ситуации в акватории Азовского моря, вызванной атаками беспилотников противника на гражданские суда, Министерство транспорта России создало оперативный штаб для управления морскими перевозками.

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