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Рамблер

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Ариана Гранде объяснила решение взять паузу в публичной деятельности

Ариана Гранде объяснила решение взять паузу в публичной деятельности

Американская певица Ариана Гранде заявила, что ее решение сделать перерыв в публичной деятельности было заранее обдуманным и не связано с критикой в адрес ее внешности или какими-либо негативными событиями.

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