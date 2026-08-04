Ариана Гранде объяснила решение взять паузу в публичной деятельности

Американская певица Ариана Гранде заявила, что ее решение сделать перерыв в публичной деятельности было заранее обдуманным и не связано с критикой в адрес ее внешности или какими-либо негативными событиями.
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