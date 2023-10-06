Иран и ОАЭ могут превратиться в мировой экономический центр

АБУ-ДАБИ (ИА Реалист). Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что ИРИ и Объединенные Арабские Эмираты пользуются возможностью объединить усилия для значительного улучшения своего экономического положения в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии