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В татарской нефти нашли украинскую преступность // В отношении Игоря Коломойского возбуждено дело на $4 млрд

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у «Татнефти» продукцию на $4 млрд.

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