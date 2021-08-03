В татарской нефти нашли украинскую преступность // В отношении Игоря Коломойского возбуждено дело на $4 млрд

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у «Татнефти» продукцию на $4 млрд.