На Васильевском острове при ремонте теплосети у дома № 62 по 3-й линии обнаружен новый дефект на подающем трубопроводе, из-за чего 75 жилых зданий и клиническая больница РАН остаются без отопления, а горячая вода подаётся по пониженным параметрам.