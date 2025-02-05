Гастроэнтеролог Белоусов: оптимальное время для приема кофе зависит от кортизола

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов поделился мнением, когда предпочтительно пить кофе. Гастроэнтеролог Белоусов отметил, что существует: оптимальное время для приема кофе – оно зависит от уровня кортизола.
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