Проезды и тротуары еще к трем учреждениям социальной сферы отремонтированы в Братске

Радостная новость из Братска: проезды и тротуары около трех учреждений социальной сферы были отремонтированы! Важные работы по благоустройству территорий школы № 37 и детских садов №№ 86 и 91 в центральной части города наконец завершены.
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