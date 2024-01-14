Во Львовской области установили новый рекорд Украины по самому массовому исполнению колядки

На Украине продолжают ставить новые рекорды. Организация «Книга мировых рекордов» зафиксировала в селе Мшанец Самборского района Львовской области новый рекорд Украины по самому массовому исполнению колядки с участием вертепов.
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