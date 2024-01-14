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Мировое обозрение

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Во Львовской области установили новый рекорд Украины по самому массовому исполнению колядки

Во Львовской области установили новый рекорд Украины по самому массовому исполнению колядки

На Украине продолжают ставить новые рекорды. Организация «Книга мировых рекордов» зафиксировала в селе Мшанец Самборского района Львовской области новый рекорд Украины по самому массовому исполнению колядки с участием вертепов.

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