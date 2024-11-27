Турция давит на Вашингтон, чтобы США отменили антироссийские санкции

Последние санкционные меры включают в себя ограничения против Газпромбанка, более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников в финансовой сфере.
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