1. Блогер Genby решил подсчитать, сколько в среднем надо было ждать советскому человеку получения «бесплатной» квартиры в СССР.
Сколько надо было ждать квартиру в СССР, 30 м² на россиянина и почему на Западе так много привидений
Комментарии
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Наталья Ивахненко
Конечно, ждали квартиру не на улице. А жили с тещами-свекровями. Мы свою квартиру ждали в смежной двушке с совмещенным санузлом, жили 6 человек. На съемное жилье денег не было, а служебное не давали. И сейчас никто не заставляет снимать. можно жить всем табором. Просто люди уже привыкли к комфорту и предпочитают снимать, а не жить, как селедка в банке. И, да, конечно, можно было пойти работать на завод, но кто то и в школах должен был учить будущих "строителей коммунизма". Да и лечить тоже.. А платные путевки с дотациями может где то и были, но я их не видела. А чтобы вывезти детей куда то на лето ( на учительскую зарплату по курортам не наездишься) вместо законного отпуска работала летом в лагере. Так что про путевки я тоже знаю не понаслышке. Отпуск 2 месяца был, а чтобы директор школы меня отпустил еще на месяц за свой счет, начальник лагеря выделял с барского плеча 5 путевок для учительских детей. Так что, я знаю о чем говорю.
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8 мин.
Наталья Ивахненко
Магазины Мясо были. Но вот мясо было в них как будто корову взорвали!! А чтобы ухватить кусочек поприличнее, нужно было с часок подождать и очередь отстоять через весь магазин, пока мясник нарубит новую партию, может, повезет выхватить кусочек поприличнее. Не вырезку, конечно (мы ее и в глаза не видели!), но хоть не рога и копыта!
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2 мин.
Natalija Osminina
Но ведь потом всем учителям значительно подняли зарплаты. Это был ваш звездный час! Как сейчас помню. Так что Вам ли быть в печали.
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33 сек.
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