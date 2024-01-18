Сколько надо было ждать квартиру в СССР, 30 м² на россиянина и почему на Западе так много привидений

Наталья Ивахненко

Конечно, ждали квартиру не на улице. А жили с тещами-свекровями. Мы свою квартиру ждали в смежной двушке с совмещенным санузлом, жили 6 человек. На съемное жилье денег не было, а служебное не давали. И сейчас никто не заставляет снимать. можно жить всем табором. Просто люди уже привыкли к комфорту и предпочитают снимать, а не жить, как селедка в банке. И, да, конечно, можно было пойти работать на завод, но кто то и в школах должен был учить будущих "строителей коммунизма". Да и лечить тоже.. А платные путевки с дотациями может где то и были, но я их не видела. А чтобы вывезти детей куда то на лето ( на учительскую зарплату по курортам не наездишься) вместо законного отпуска работала летом в лагере. Так что про путевки я тоже знаю не понаслышке. Отпуск 2 месяца был, а чтобы директор школы меня отпустил еще на месяц за свой счет, начальник лагеря выделял с барского плеча 5 путевок для учительских детей. Так что, я знаю о чем говорю.