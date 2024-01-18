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Умер Торстен Валунд, шведский актер, который снялся в «Интердевочке»

16 января скончался хорошо известный в России шведский киноактер Торстен Валунд. Он  сыграл  роль доброго пожилого шведа Гюнвальда, который влюбился в проститутку и женился на ней  в картине “Интердевочка” Петра Тодоровского.

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