Умер Торстен Валунд, шведский актер, который снялся в «Интердевочке»

16 января скончался хорошо известный в России шведский киноактер Торстен Валунд. Он сыграл роль доброго пожилого шведа Гюнвальда, который влюбился в проститутку и женился на ней в картине “Интердевочка” Петра Тодоровского.
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