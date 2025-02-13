Зеленский боится собственной тени: развенчивание «Зе-культа личности» не за горами

«На Украине и непосредственно в Киеве, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать её Украине, а не вовлекать её напрямую.
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