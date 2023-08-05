Всем давно известно, что самый процветающий и криминальный бизнес это ритуальные услуги. При смерти близкого человека, люди готовы отдать последнее, вот барыги и пользуются этим.
Предатели Родины в РФ действуют цинично, в открытую и безнаказанно
Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Кто-то наверху собирается спасать страну от всей этой гадости,или же всё поплыло,что уже не остановишь.
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3 час.
Василий Оснач
Идёт глобальное уничтожение населения, науки, медецины, образования, промышленности, исторической ценности, всё это делается предателями, под руководством Заподных спецслужб.
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3 час.
Так будет
нужно найти автора этой мысли и публично расстрелять без суда и следствия, по законам военного времени....уверен, в администрации после этого будет полный порядок. Соучастнику (кто повесил объяву) припаять лет 15 строго режима
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2 час.
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