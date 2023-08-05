Предатели Родины в РФ действуют цинично, в открытую и безнаказанно

Кто-то наверху собирается спасать страну от всей этой гадости,или же всё поплыло,что уже не остановишь.

Так будет

нужно найти автора этой мысли и публично расстрелять без суда и следствия, по законам военного времени....уверен, в администрации после этого будет полный порядок. Соучастнику (кто повесил объяву) припаять лет 15 строго режима