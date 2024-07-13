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Пронедра

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Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим, которые не могут даже искупаться

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим, которые не могут даже искупаться

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим, которые не могут даже искупаться Юлия ЧелкановаПо прибытии на Черное море отдохнуть туристы с нетерпением ожидали насладиться теплыми ласковыми волнами.

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