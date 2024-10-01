NZXT анонсировала материнскую плату N9 X870E для Ryzen 9000, но выйдет она нескоро Поми...

NZXT анонсировала материнскую плату N9 X870E для Ryzen 9000, но выйдет она нескороПомимо Asus, Gigabyte, ASRock, MSI и Biostar компания NZXT тоже представила новую материнскую плату, разработанную для нового поколения процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5.