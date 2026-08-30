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Мировое обозрение

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Окно в Азию: Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для развития Дальнего Востока

Окно в Азию: Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для развития Дальнего Востока

Восточный экономический форум перестал быть просто «галочкой в календаре» для чиновников. За одиннадцать лет он превратился в рабочий инструмент, которым реально пользуются.

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