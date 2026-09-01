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Царьград

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Добровольцам СВО из Новосибирской области продлили повышенные выплаты до конца сентября

Добровольцам СВО из Новосибирской области продлили повышенные выплаты до конца сентября

Власти пристально следят за тем, чтобы каждый военнослужащий из региона получал адресное сопровождение, положенные выплаты и социальную поддержку.

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