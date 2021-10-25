В М

102 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Шалева
    Ей равных нет по совокупности ума и действий!"ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮ...
  • Нина Шалева
    Мы уже очень давно восхищаемся Маргаритой, и она крайне умный политик., талантливая и гениальная женщина!!!!!"ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮ...
  • gln0754 Семина
    Да я тоже считаю это оправданное сокращение численности населения,настоящая диверсия, судить нужно Предательство или ...Сатановский: Напо...

Каинова печать двадцать первого века

Каинова печать двадцать первого века

Состоявшиеся накануне публичные «гастроли» нового лауреата Нобелевской премии мира в очередной раз подтвердили дрянное качество этой некогда славной награды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх