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Новый препарат оказался эффективнее стандартной терапии при рассеянном склерозе

Новый препарат оказался эффективнее стандартной терапии при рассеянном склерозе

Ремибрутиниб воздействуют на клетки иммунной системы, участвующие в развитии воспаления. В исследованиях препарат сравнивали с терифлуномидом, который широко применяется для лечения рассеянного склероза.

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