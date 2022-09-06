Денежная иллюзия: ошибка восприятия своего финансового состояния

Денежная иллюзия — подверженность человеческой психики ошибочно оценивать объём денег, когда значение имеет только номинальная стоимость в то время как полностью игнорируется покупательская способность и ценность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии