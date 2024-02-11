Что стало причиной краха бронзового века, и Куда исчезла процветающая цивилизация

Более трех тысяч лет назад на Земле существовала развитая, процветающая цивилизация, охватывающая множество могущественных империй, связанных между собой культурными, экономическими и торговыми отношениями, обеспечивающими всеобщий прогресс.
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