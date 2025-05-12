Неприятный сюрприз для Британии: Трамп встал на сторону Путина

В Британии волнуются из-за реакции президента США Дональда Трампа на ультиматум Путину от Евросоюза.Реакция президента США Дональда Трампа стала неприятным сюрпризом для Британии и других стран ЕС, поставивших ультиматум Владимиру Путину: согласиться на длительное перемирие и только потом приступить к прямым переговорам с Украиной.