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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WTA рискует уйти в минус к осени 2027 года на фоне растущих убытков (The Telegraph)

WTA столкнулась с риском полного истощения денежных резервов уже в следующем году, если сохранятся нынешние темпы убытков, сообщает The Telegraph.

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