Thomson Reuters привлекла более $2 млрд через размещение облигаций в США и Канаде

Компания Thomson Reuters Corporation (TSX/Nasdaq: TRI) 10 сентября 2026 года официально объявила о закрытии книги заявок и установлении параметров публичного предложения облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов США, а также параллельного частного размещения в Канаде на сумму 1,0 миллиарда канадских долларов.