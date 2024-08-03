«ЦГ»: военкор Сладков призвал Путина и Белоусова наказать за ложь 5 генералов

Что он о себе возомнил суёт свой нос в дела которые он не понимает и не поймёт пока не возмет автомат и поучаствует в штурме. Ему вообще трудно представить ответственность этих генералов за жизнь своих солдат, ради только этого иногда приходиться идти на компромисы. Даже в Великую отечественную наши великие военноначальники советовали не всегда говорить правду.

Модест

Сладков вообще-то был кадровым офицером, до старлея дослужился. Так что представление об армии изнутри имеет. Я с интересом следил за его репортажами, пока он не начал подмахивать с подобострастием нашим небожителям. Наверное хорошенько припугнули, что на передовой, откуда он ведёт репортажи, всякое бывает, может и на мину наступить или под дружественный огонь "случайно" попасть. Теперь их АП регулярно собирает для вразумления текущей линии партии, не зря некоторые блогеры назвали этот пул журналистов военкурами, а то и похлеще - как раз за необъективность, тенденциозность, двуличие и замалчивание очевидных фактов в пользу красивой информационной картинки. Это, якобы, туман войны и они таким образом ведут информационно-психологические операции против врага. А люди должны сами стряхивать эту лапшу с ушей и читать между строк. А чтобы правдивая информация не просочилась с передка, пытались через думу запретить смартфоны. Наверное это правильная политика, но мне жаль времени на репортажи ни о чём, хочется не за руками фокусника следить, а иметь ясную картину что происходит, пусть и не такую радужную, как рисуют Сладков и ко.