В Хабаровском крае полицейские изъяли свыше 13 килограммов синтетических наркотиков

«Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России совместно с коллегами из УТ МВД России по ДФО задержали двоих братьев, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
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