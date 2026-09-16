«Динамо-Владивосток» активно ищет легионера на позицию тяжелого форварда

« Динамо-Владивосток » продолжает формировать состав на новый сезон Единой лиги ВТБ. Одной из главных задач клуба остается усиление позиции тяжелого форварда.
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