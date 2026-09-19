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Медведев: Европа ведет прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно

Медведев: Европа ведет прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 сентября назвал поставки оружия Киеву прямой войной Европы с Россией.

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