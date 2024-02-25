Конгрессвумен Грин отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным*

Марджори Тейлор-Грин, член палаты представителей Соединенных Штатов от партии республиканцев, заявила о лицемерии американских властей в ситуации со смертью российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии