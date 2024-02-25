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Конгрессвумен Грин отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным*

Конгрессвумен Грин отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным*

Марджори Тейлор-Грин, член палаты представителей Соединенных Штатов от партии республиканцев, заявила о лицемерии американских властей в ситуации со смертью российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов в России).

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