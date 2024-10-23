Лучший внедорожник Honda, как утверждает производитель. Появились подробности о Honda Passport TrailSport 2026

По заявлению производителя, абсолютно новый Honda Passport TrailSport 2026 модельного года — это лучший внедорожник Honda для приключений с новым дизайном, прочной конструкцией, расширенными возможностями и инновационными внедорожными функциями.
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