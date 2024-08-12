Американские ученые нашли диету от давления

Диета DASH и другие рационы с высоким содержанием фруктов и овощей помогают людям со сниженным артериальным давлением, уменьшают риск развития хронических болезней почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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