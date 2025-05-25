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    Нехрен было уговаривать этого мерзавца, пусть бы и прыгал и добавить ему ещё на асфальте, чтобы издох, гадина! А тепе...Перерезал горло н...
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Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Вертолет российского лидера Владимира Путина находился в эпицентре отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе посещения Курской области 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия-24".

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