Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Вертолет российского лидера Владимира Путина находился в эпицентре отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе посещения Курской области 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия-24".
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