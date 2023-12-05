НАСА: Потенциально опасный астероид в среду сблизится с Землей

Центр изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) поделился на своем сайте информацией о том, что в среду, шестого декабря, потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142), диаметр которого составляет до 1,2 километра, пролетит от Земли на расстоянии около 5,5 миллиона километров.
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