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НАСА: Потенциально опасный астероид в среду сблизится с Землей

НАСА: Потенциально опасный астероид в среду сблизится с Землей

Центр изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) поделился на своем сайте информацией о том, что в среду, шестого декабря, потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142), диаметр которого составляет до 1,2 километра, пролетит от Земли на расстоянии около 5,5 миллиона километров.

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