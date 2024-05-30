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Депутат Водолацкий: харьковчане прячутся от властей в землянках в лесу

Депутат Водолацкий: харьковчане прячутся от властей в землянках в лесу

Жители Харьковской области укрываются от властей в подвалах домов и землянках в лесу. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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