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Пегула снялась с парного матча в Майами, обыграв в одиночке Калинскую на решающем тай-брейке

Пегула снялась с парного матча в Майами, обыграв в одиночке Калинскую на решающем тай-брейке

В воскресенье американка обыграла в одиночке Анну Калинскую – 6:7(3), 6:2, 7:6(2). После этого она снялась с парного матча из-за повреждения правого бедра.

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